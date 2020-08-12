بوريل يدعو وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لاجتماع استثنائي يوم الجمعة

أعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أنه سيدعو مجلس الشؤون الخارجية إلى اجتماع استثنائي بعد ظهر يوم الجمعة.

‎وكتب بوريل في تغريدة عبر منصة التواصل الاجتماعي (تويتر): "سأدعو إلى اجتماع استثنائي لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بعد ظهر يوم الجمعة. سنناقش القضايا العاجلة وسنتناول الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط والانتخابات الرئاسية البيلاروسية والتطورات في لبنان".

وكان بوريل قد دعا السلطات البيلاروسية أمس الثلاثاء في تغريدة عبر تويتر إلى وقف القمع العنيف للمحتجين السلميين، وأشار إلى أن الاتحاد يراقب الوضع في بيلاروسيا عن كثب ويعمل على رد أوروبي.

وفي تغريدة لاحقة وصف الانتخابات الرئاسية هناك بأنها لم تكن حرة ولا نزيهة، ودعا القيادة إلى بدء حوار حقيقي، وقال إن الاتحاد سيقوم بمراجعة متعمقة لعلاقاته مع بيلاروسيا.