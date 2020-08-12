بومبيو يحذر في براغ من التعاون مع روسيا والصين

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في العاصمة التشيكية براغ من خطر التعاون مع الصين وروسيا.

ويتعلق هذا الموضوع بالتحديد بخطط التشيك الرامية إلى توسيع نطاق محطتها النووية دوكوفاني.

وفي أعقاب لقائه مع رئيس الوزراء التشيكي اندريه بابيس، قال السياسي الجمهوري اليوم الأربعاء إن " التعاون مع الشركات النووية الروسية والصينية سيقوض فعليا الاستقلالية الوطنية لجمهورية التشيك".

وفي إشارة إلى المظاهرات في بيلاروس بعد فوز الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية، قال بومبيو :" نريد أن ينعم الناس في بيلاروس بالحريات التي يطالبون بها"، وطالب بحماية الاحتجاجات السلمية في الجمهورية السوفيتية السابقة.

من جانبه، أدان بابيس الأحداث في بيلاروس وقال إن ما يحدث في بيلاروس " لا يمكن تصوره" وطالب برد فعل من جانب الاتحاد الأوروبي.

وتناول بومبيو مواضيع أخرى مثل التعاون الاقتصادي وأمن شبكة الاتصالات النقالة الجديدة (جي 5).

ويجري بومبيو حاليا بجولة في أوروبا تستغرق خمسة أيام وتشمل إلى جانب التشيك، كلا من سلوفينيا والنمسا وبولندا.

وفي إشارة إلى عدم إدراج ألمانيا على جدول الجولة الأوروبية لبومبيو، قال بابيس " أوروبا ليست ألمانيا وفرنسا فقط"، وأضاف أن أوروبا تتكون أيضا من دول أصغر.