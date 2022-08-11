انطلاق مظاهرات في شمال سوريا ضد المصالحة مع الحكومة

انطلقت في عموم مناطق شمال سوريا الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة الموالية لتركيا مظاهرات تحت اسم جمعة ( لن نصالح ) ضد التصريحات التركية حول المصالحة بين الحكومة والمعارضة السورية.

وقال القيادي في المعارضة السورية محمد كفرنبل لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) " بدأ آلاف من أبناء مناطق شمال سوريا الانطلاق بالمظاهرات قبل صلاة الجمعة في المدن والبلدات والقرى ضد تصريح وزير الخارجية التركي حول قيادة تركيا مصالحة بين النظام السوري والمعارضة ".

وأكد كفرنبل " شهدت يوم أمس أغلب مناطق شمال سوريا مظاهرات ضد الموقف التركي ودعوته للمصالحة ، هؤلاء يرفضون أي مصالحة ومن الذي يعوضهم عما فقدوه من أبنائهم وممتلكاتهم وسنوات التهجير والحرمان ".

وقال احمد علي من قادة تنسيقيات المظاهرات في شمال سوريا " منذ يوم أمس بدأت المظاهرات بشكل عفوي بعد نشر التصريحات التركية والحديث عن اتصال هاتفي قريب بين الرئيس التركي والرئيس السوري برعاية روسيا ، نحن نرفض أي خطوة بهذا الاتجاه ويوم أمس، تم حرق العلم التركي الذي يعتبر رمز تركيا ، واليوم سوف تشهد جميع النقاط التركية في مناطق شمال سوريا اعتصامات ضد تصريحات بلادهم ".

وأضاف علي " لتركيا مصالحها ولروسيا مصالحها والنظام يريد استعادة السيطرة على جميع الأراضي السوري وتجاهل أنه قتل مئات الآلاف وشرد الملايين ، مع من نصالح وهل نصافح يد من قتلنا ".

كان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال خلال مؤتمر صحافي في أنقرة أمس الخميس "علينا أن نجعل النظام والمعارضة يتصالحان في سوريا، وإلا لن يكون هناك سلام دائم".