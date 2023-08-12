تأجيل محاكمة 22 متهما بـ«خلية القاهرة الجديدة الإرهابية» لجلسة 12 سبتمبر

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قررت الدائرة الثانية المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 22 متهما في أكبر خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة بينهم 18 متهما محبوسا و4 هاربين والمعروفة إعلامياً بـ"خلية القاهرة الجديدة الإرهابية"، لجلسة 12 سبتمبر المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 1375 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 908 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا وبرقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، تهمة الانضمام إلى خلية إرهابية تستهدف المدنيين والعسكريين والمكالمات العامة والخاصة.