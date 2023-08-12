مسلم يشعل حفل العلمين بحضور جماهيري كامل العدد

أحيا الفنان مسلم، حفلا غنائيا ضخما، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.



وقدم مسلم، خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها "اتنسيت، قلب في الدفاتر، هنتقابل" وغيرها من الأغاني.



ويشارك في مهرجان العلمين الجديدة عدد كبير من نجوم الوطن العربي، ومنهم تامر حسني، إليسا، والموسيقار عمر خيرت، وأحمد سعد، وكذلك راغب علامة ونانسي عجرم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مجموعة من الأسماء الجديدة خلال الأيام المقبلة، من بينهم نجوم عالميين.



ويشهد المهرجان عددا من الفعاليات المهمة على مدار 44 يومًا، حيث انطلق المهرجان من يوم 13 يوليو، ويستمر حتى 26 أغسطس.