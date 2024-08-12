لوفتهانزا الألمانية تعلق جميع رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت حتى 21 أغسطس

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قررت خطوط شركة لوفتهانزا الألمانية، تعليق جميع الرحلات إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمان وأربيل حتى 21 أغسطس، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأكدت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني، اليوم الاثنين، أنها لن تستخدم المجال الجوي الإيراني والعراقي خلال هذه الفترة؛ لضمان سلامة ركابها وطاقمها.

وفي وقت سابق، قررت شركتا إير فرانس وترانسافيا، تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى الأربعاء المقبل، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

ويتوالى إلغاء الرحلات الجوية إلى إسرائيل ولبنان منذ أعلنت إيران أنها سترد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.

كما تترقب تل أبيب ردا من حزب الله اللبناني بعد اغتيال القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ساعات قليلة من اغتيال هنية.