الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا توجد مستويات إشعاع مرتفعة جراء الحريق في محطة زابوريجيا

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طالب مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ"الوصول الفوري" إلى برج تبريد في محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، من أجل تقييم الأضرار الناجمة عن اندلاع حريق، وفقا لبيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي إن "هذه الهجمات المتهورة تعرض السلامة النووية في المحطة للخطر وتزيد من خطر وقوع حادث نووي، وهذه الهجمات يجب أن تتوقف الآن"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أن الجيش الروسي أضرم حريقا في محطة الطاقة النووية المحتلة.

وشاهد مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة دخانا كثيفا داكن اللون يتصاعد من المنطقة الواقعة شمال غربي المحطة، بعد سماع دوي انفجارات متعددة.

وقالت وكالة بلومبرج إنه تم إبلاغ فريق المراقبين بوقوع ما يُشتبه أنه هجوم بطائرة مسيرة على أحد أبراج التبريد في المحطة.