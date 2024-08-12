كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للشباب إن عدد الشباب حوال العالم يبلع حوالى 1.2 مليار شاب، تتراوح أعمارهم بين (15 -24 سنة)، يمثلون 16% من إجمالي سكان العالم.

ويوافق اليوم العالمي للشباب 12 أغسطس من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بوصفه يوماً رسمياً لشباب العالم؛ بهدف الاحتفال بالشباب وإبراز أصواتهم وآراءهم وأعمالهم ومبادراتـهم ومشاركاتهم الهادفة وتعميمها للمشاركة في الحياة العامة والعملية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار (من النقر إلى التقدم: مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة).

ويعرف مصطلح "الشباب" وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة - ولأغراض إحصائية ودون المساس بأي تعاريف أخرى تضعها الدول الأعضاء - على أنه الأفراد ممن تتراوح أعمارهم بين (15 - 24 ) عاماً.

ونشأ هذا التعريف في سياق الأعمال التحضيرية للعام الدولي للشباب عام (1985) ومع ذلك فإن تعريف مصطلح "الشباب" يختلف من بلد إلى آخر وهذا يتوقف على تناسب بعض العوامل القانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية لكل مجتمع.