راسبادوري يودع جماهير نابولي

ودع جياكومو راسبادوري، جماهير نابولي الإيطالي، وذلك بعد انتقاله إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن خطة الروخي بلانكوس لتدعيم الفريق استعدادًا لقادم المنافسات.

ونشر جياكومو راسبادوري، عبر حسابه رسالة وداعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معلقًا: "عندما تغادر وتبتعد عن عائلتك، تعتقد أنك ستشعر بالوحدة، لكنني أدركت هنا أنني لم أكن وحيداً أبداً، بل أصبحت جزءاً من عائلة جديدة كبيرة، وهي عائلة نابولي وأنتم أيها النابوليتانيون الذين، مثل لا أحد آخر، تعرفون كيف تتحدون".

وأضاف المهاجم: "عشت معكم بلا شك بعضًا من أهم محطات حياتي، والفوز بلقبي دوري في 3 سنوات أمر لا يمكن تخيله، وحمل الجميع معاً شعار البطولة على الصدر هو ما جعلني أشعر بأكبر فخر".

وتابع: "تعرفت على أشخاص وزملاء استثنائيين، المعالجون الفيزيائيون، الأطباء، عمال المعدات، الطباخ، وكل من يعمل خلف الكواليس ويعطي كل ما لديه يوميًا لرفع اسم نابولي والمدينة لأعلى مستوى ممكن، بالنسبة لشخص مثلي، شغفه الأكبر هو كرة القدم، لا أستطيع إلا أن أعتبر نفسي محظوظاً لأنني عشت طاقتكم الكروية والإنسانية المعدية في داخلي وعلى جلدي".

وأتم: "هنا أصبحت أبًا، ومع إليسا عشنا أكبر فرحة في حياتنا، والتي ستربطنا دائمًا بهذه المدينة، وجدنا مكانًا آمنًا ونحبه في هذا العالم، ما حققناه معًا سيبقى دائمًا جزءً من التاريخ، لكنه قبل كل شيء سيبقى دائماً في قلوبنا، أحبكم يا شباب".