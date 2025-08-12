رئيس جامعة أسيوط يتابع تجهيزات المعامل واستعدادات القبول للعام الجامعي 2025-2026

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمكلف بتسيير الأعمال بجامعة أسيوط الأهلية، جولة تفقدية بمقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة، رافقه خلالها كل من: الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور دويب صابر، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور علي يونس، مدير برامج كلية الهندسة، والدكتور عبد الحميد أبو سحلي، مدير برامج كلية العلوم، والدكتور عبد الرؤوف خليل، الأستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم، والأستاذ مصطفى حسن، أمين عام الجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي أن الجولة استهدفت متابعة استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب الراغبين في التقدم للدراسة بكلياتها للعام الجامعي 2025/2026، وكذلك استقبال أولياء الأمور للإجابة على استفساراتهم بشأن إجراءات التسجيل الإلكتروني وتفاصيل البرامج الدراسية المتاحة.

وأشار إلى أن باب التقديم بدأ يوم الأحد 10 أغسطس ويستمر حتى السبت 16 أغسطس 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم، من خلال الرابط: https://tansik2.asnu.edu.eg، وذلك وفق الحدود الدنيا المعلنة على موقع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، مع المفاضلة بين الطلاب وفقًا للمجموع الأعلى، وأولوية القبول للتسجيل المبكر في حالة تساوي المجموع، ضمانًا للشفافية والعدالة في القبول.

كما تابع رئيس الجامعة انتظام الدراسة بالفصل الصيفي 2024/2025 في عدد من الكليات، والذي بدأ في يوليو الماضي لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، واطمأن على الوضع الصحي لأحد الطلاب بعد إجرائه عملية جراحية نتيجة إصابة رياضية.

وأكد أن الجامعة بدأت منذ يناير 2025 في توفير مظلة للرعاية الصحية للطلاب، من خلال التأمين الطبي بالتعاون مع مستشفيات أسيوط الجامعية، ويشمل ذلك خدمات الاستقبال والطوارئ، والكشف الطبي، والتحاليل والأشعة، والحجز بالأقسام الداخلية، والجراحات العاجلة والطارئة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور نوبي محمد حسن أن الجولة تضمنت تفقد أعمال تجهيز معامل القطاع الهندسي، والتي تشمل 6 معامل (3 للهندسة الطبية و3 للميكاترونيك)، بسعة 30 طالبًا لكل معمل، وبتكلفة إجمالية بلغت 4.6 مليون جنيه، والمقرر استكمال تجهيزها قبل بدء العام الجامعي الجديد، إلى جانب تفقد المكتبة المركزية المجهزة بأحدث الكتب والموسوعات العلمية المتخصصة لخدمة الطلاب.





