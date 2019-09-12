ميركل تفتتح معرض فرانكفورت الدولي للسيارات

افتتحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، في وقت يواجه فيه قطاع صناعة السيارات في البلاد انتقادات من المعنيين بشؤون البيئة.

وتحدث رؤساء مجالس العاملين في شركات "بي إم دبليو" و"دايلمر" و"فولكسفاجن"، خلال افتتاح المعرض ضد شيطنة قطاع السيارات لدوره في تلوث الهواء والفضيحة الجارية بشأن التلاعب بنتائج اختبارات الانبعاثات.

وقال بيرند أوسترلو، رئيس مجلس العاملين في فولكسفاجن لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية: "إذا نظرت للنقاش العام الدائر حاليا، ستعتقد أن السيارات ليست إلا مخاطرة.

ولكن بالنظر لمقياس المخاطر، يبدو أن السيارات تقع في مكان ما بين (فيروس) إيبولا وصواريخ كوريا الشمالية".

ومن المقرر أن ينظم نشطاء البيئة احتجاجات على هامش المعرض، حيث إنهم يتهمون قطاع السيارات بالتقاعس عن بذل جهود كافية للتحول للسيارات الكهربائية في المستقبل القريب.