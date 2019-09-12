 ماكرون يؤكد ثقته في رئيس البرلمان الفرنسي بعد خضوعه للتحقيق في قضية كسب غير مشروع - بوابة الشروق
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ماكرون يؤكد ثقته في رئيس البرلمان الفرنسي بعد خضوعه للتحقيق في قضية كسب غير مشروع

أ ش أ
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 10:54 ص | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 10:54 ص

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كامل ثقته في رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) ريتشار فيرون الذي خضع للتحقيق واستجواب طويل في قضية كسب غير مشروع.

وأعربت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبت ندياي - حسبما ذكر راديو (أوروبا 1) اليوم الخميس - عن اعتقادها بأن أيام "فيرون" في منصبه كرئيس للبرلمان الفرنسي لا تزال طويلة جدا، موضحة أن "فيرون" رجل مخلص ويتمتع بمسيرة مهنية سياسية مثالية.

وشددت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الفرنسية على ضرورة احترام مبدأ "افتراض البراءة" حيث تسمح له لائحة الاتهام بالوصول إلى الملف والدفاع عن نفسه والقتال.

وكان قد تقرر إسقاط تحقيق سابق في تعاملات فيرون المالية، في نهاية عام 2017، واستقال فيرون من منصبه كوزير خلال ذلك التحقيق.

يذكر أن فيرون يرأس كتلة حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان).

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