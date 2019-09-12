شاب ينتحر شنقا في قنا لمروره بأزمة نفسية بعد فسخ خطوبته

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أقدم شاب على الانتحار بمحافظه قنا، أمس الأربعاء؛ لمروره بأزمة نفسية سيئة دفعته للاقدام على الانتحار، بشنق نفسه بحبل داخل منزله بقريه الحبيلات بمركز أبوتشت.

وتبين أن المجني عليه يمر بحاله نفسية سيئة دفعته للانتحار شنقًا؛ بعد ما حدثت مشكلات مع أسرة خطيبته، أدت إلى فسخ الخطوبة، وتم نقل الجثه إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزيد

وتلقى مدير أمن قنا اللواء مجدي القاضي، إخطارا يفيد العثور على جثة شاب يدعي (حسن م ح 21 عاما)، معلقة بحبل بداخل سقف منزله.

وتبين من التحريات أن المجني عليه يمر بحاله نفسية سيئة دفعته للانتحار بعد فسخ خطوبته.