 شاب ينتحر شنقا في قنا لمروره بأزمة نفسية بعد فسخ خطوبته - بوابة الشروق
الخميس 12 سبتمبر 2019 12:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟



النتـائـج تصويت

شاب ينتحر شنقا في قنا لمروره بأزمة نفسية بعد فسخ خطوبته

تعبيرية
تعبيرية
حمادة عاشور
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 12:05 ص | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 12:05 ص

أقدم شاب على الانتحار بمحافظه قنا، أمس الأربعاء؛ لمروره بأزمة نفسية سيئة دفعته للاقدام على الانتحار، بشنق نفسه بحبل داخل منزله بقريه الحبيلات بمركز أبوتشت.

وتبين أن المجني عليه يمر بحاله نفسية سيئة دفعته للانتحار شنقًا؛ بعد ما حدثت مشكلات مع أسرة خطيبته، أدت إلى فسخ الخطوبة، وتم نقل الجثه إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزيد

وتلقى مدير أمن قنا اللواء مجدي القاضي، إخطارا يفيد العثور على جثة شاب يدعي (حسن م ح 21 عاما)، معلقة بحبل بداخل سقف منزله.

وتبين من التحريات أن المجني عليه يمر بحاله نفسية سيئة دفعته للانتحار بعد فسخ خطوبته.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك