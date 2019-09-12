قبول 20 ألف طالب من الدبلومات الفنية بالجامعات و170 ألف بالمعاهد

ترشيح 70 طالبًا من مدارس النيل و371 من STEM للجامعات

اليوم.. فرصة نهائية وأخيرة لتقليل الاغتراب وتسجيل المستنفذين والمتخلفين رغباتهم بموقع التنسيق الإلكتروني.. وغدًا.. تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية



اعتمدت اللجنة العليا للتنسيق نتائج الشهادات الفنية لعام 2019، حيث بلغ عدد الطلاب المرشحين 191159 طالب وطالبة، وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.

وأشار مكتب التنسيق، في بيان له، اليوم الخميس، إلى أنه تم فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدورين الأول والثاني، لتسجيل رغباتهم اعتبارا من السبت 17 أغسطس الماضي، وتبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2019 عن العام الماضي بنحو 17000 طالب وطالبة.

وأضاف أنه تقدم إجمالى عدد 197146 طالب وطالبة علي موقع التنسيق الإلكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.

ولفت إلى أن عدد الطلاب المرشحين للشهادات الفنية بالكليات الجامعية بلغ 20215 طالب، وبالمعاهد التابعة للوزارة 170944 طالب، ليكون إجمالي الطلاب المرشحين 191159 طالب.

واستنفذ 5987 طالب وطالبة رغباتهم لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم، وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم وكذلك المتخلفين غدا الجمعة.

كما سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب التحويلات، اعتبارا من، بعد غد السبت، وحتى الاثنين الذي يليه.

أما التحويل بين الكليات الجامعية، فسيكون عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة أن التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات، وأن التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة، وهي 10%.

وأكد مكتب تنسيق قبول الطلاب بالجامعات الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، وأنه لا توجد تحويلات ورقية، بالإضافة إلى أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط، ولا بد من استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، مثل اجتياز اختبار القدرات.

وأشار إلى أنه المفاضلة بين الطلاب تكون على أساس مجموع درجات الطالب، والتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، ويسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

ونوه مكتب التنسيق بأنه في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

في سياق متصل، يتيح مكتب التنسيق الإلكتروني فرصة أخيرة ونهائية، اليوم الجمعة، أمام طلاب المرحلة الثالثة وطلاب الشهادات العربية، لتسجيل رغبات تقليل الاغتراب، بالإضافة إلى طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب مسبقًا.

كما يستمر موقع التنسيق استقبال تسجيل رغبات طلاب المرحلتين الأولى والثانية المتخلفين عن تسجيل رغباتهم، وكذلك طلاب المرحلة الثالثة المستنفذين لرغباتهم والذيم لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم أثناء المرحلة الأولى.

كما أعلن مكتب التنسيف نتائج مدارس النيل الدولية والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وبلغ عدد الطلاب المرشحين من مدارس النيل الدولية 70 طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب المرشحين من مدارس STEM المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 371 طالب وطالبة.

وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لمرحلة تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفى حدود النسبة المقررة، وفقا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، لمدة يومين، الجمعة والسبت.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التعليم العالى، أمس، موافقة مجلس الوزراء على إضافة كليتي الطب بمدينة فاقوس والعلاج الطبيعي لجامعة الزقازيق، وكلية العلاج الطبيعى لجامعة قناة السويس.

كما أعلنت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والذى يقضي بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "جلوبال" يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة؛ تهدف لاستضافة فرع داخل مصر لجامعة "هيرتفورد شاير"، وكذلك مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مايو"، بحيث يكون مقرها مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الحياة"، ويكون مقرها منطقة الجامعات بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.