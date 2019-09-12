وزارة الآثار تبدأ حفائر الإنقاذ بقرية كوم أشقاو بمحافظة سوهاج

بدأت وزارة الآثار في أعمال حفائر إنقاذ بقرية كوم اشقاو بمركز طما شمال محافظة سوهاج، وذلك بعد العثور على بقايا بناء من الحجر الجيري اثناء أعمال مشروع للصرف صحي بالقرية.

وقال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن حفائر الإنقاذ سوف تقوم بالحفر الأثري للمنطقة والقيام بالدراسات اللازمة لمعرفة مكونات ما تم العثور عليه من بلوكات أثرية؛ حيث أنه تم العثور على جدار حجري يمثل الركن الشمال الشرقي من مبنى، جدرانه بسمك 2.30 مترا، وأساسات تزيد عن الخمسة صفوف، كما وجد على أحد الكتل بقايا منظر يمثل آلهة الأقاليم حابى وأخرى مزينة بنقوش زخرفية مما يرجح أنها تخص معبد أو مقصورة.