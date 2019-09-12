أخبار متوقعة ليوم الخميس 12 سبتمبر 2019

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القاهرة: يعلن رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام الجامعي 2019\2020.

القاهرة: تطرح وزارة الاستثمار والتعاون الدولي كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، بمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، وفرع مركز خدمات المستثمرين بمدينة جمصة، ومقر المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر الجاري.

القاهرة: تجري لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019-2020. وذلك بأحد فنادق القاهرة، في حضور مندوبي الأندية.

القاهرة: تقام منافسات ربع نهائي بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة ، التي تستضيفها مصر حاليا على صالتي ستاد القاهرة وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

القاهرة: تنظم دار الأوبرا المصرية، احتفالية فنية لتكريم اسم الفنان الكبير الراحل حسن كامي، على المسرح الكبير بالأوبرا، بمشاركة العازفين العالميين الدكتورة إيناس عبد الدايم "فلوت"، رمزي يسى "بيانو" والدكتور حسن شرارة "فيولينة".

المنيا: يفتتح رئيس جامعة المنيا الدكتور مصطفى عبد النبي، المؤتمر الطبي السادس والذي ينظمه مركز الكبد بكلية الطب بجامعة المنيا، علي مدار يومي الخميس والجمعة بأحد الفنادق بمدينة المنيا، بمشاركة 50 عالمًا وخبيرًا و300 طبيب وأخصائي من المهتمين بأمراض الكبد، في إطار اهتمامات الدولة بصحة المواطنين.

الخرطوم: يزور رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، جنوب السودان، في أول رحلة خارجية له، بعد توليه مهام منصبه يرافقه 4 من وزراء الحكومة وتهدف الزيارة إلى تأكيد العلاقة الخاصة بين السودان وجنوب السودان.

هراري: يوضع جثمان رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي في استاد "روفارو" باحدي ضواحي العاصمة "هراري" حتى يوم غد الجمعة للسماح للمواطنين من جميع أنحاء البلاد بإلقاء النظرة الأخيرة على البطل اللامع في حرب التحرير.

فرانكفورت: يعقد البنك المركزي الأوربي اجتماعا، حيث من المتوقع أن يشهد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى ما دون الصفر.

فيينا: تعقد منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، في أبوظبي الاجتماع الوزاري السادس عشر لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بمشاركة الدول الأعضاء من أوبك وخارجها، حيث سيتم مناقشة التحديات الحالية في السوق النفطية.

سوتشي: يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سوتشي في زيارة عمل لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.