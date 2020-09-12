هونج كونج تسجل حالة وفاة و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، اليوم السبت، حالة وفاة واحدة و13 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في المنطقة 4938 حالة.

وقالت رئيسة فرع الأمراض المعدية بمركز هونج كونج للحماية الصحية تشوانج شوك-كوان -في تصريح اليوم- إن حالات الإصابة الجديدة جاءت بواقع 9 بعدوى محلية و4 حالات وافدة من الخارج.

وأضافت كوان، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة اليوم، ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 100 حالة حتى الآن، وأنه تم إجراء نحو مليون و600 ألف اختبار حمض نووي للسكان منذ بدء الاختبارات الجماعية أوائل الشهر الجاري.