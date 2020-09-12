 السفير الفلسطيني في البحرين يغادر إلى فلسطين بعد قرار استدعاءه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفير الفلسطيني في البحرين يغادر إلى فلسطين بعد قرار استدعاءه

أ ش أ
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 7:10 م | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 7:10 م

غادر سفير دولة فلسطين لدى البحرين خالد عارف، اليوم السبت، مملكة البحرين، متوجها إلى فلسطين، بعد قرار وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، باستدعائه الفوري للتشاور، بعد الإعلان عن "الاتفاق التطبيعي" بين البحرين ودولة إسرائيل.

وكانت القيادة الفلسطينية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أعلنت أمس رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي - البحريني - الإسرائيلي.

وطالبت القيادة، مملكة البحرين، بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة، لما تلحقه من ضرر كبير بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والعمل العربي المشترك.


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