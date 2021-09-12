باريس سان جيرمان يعلن جاهزية ميسي ونيمار لأولى مباريات دوري الأبطال

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان إن ليونيل ميسي ونيمار سينضمان إلى تشكيلة الفريق ضد كلوب بروج في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء المقبل بعد غيابهما عن مباراة في الدوري الفرنسي أمس السبت.

وخرج اللاعبان من التشكيلة التي فازت 4-0 على كليرمون في الدوري بعد عودتهما المتأخرة عقب المشاركة في تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية.

وأبلغ بوكيتينو مؤتمرا صحفيا بعد الفوز الخامس في خمس مباريات في الدوري "اللاعبان عادا إلى باريس مساء الجمعة وتدربا اليوم. أنا سعيد لأنهما بحالة بدنية جيدة ولم يتعرضا لإصابات. سيكونان مع الفريق في بلجيكا في مباراة الأربعاء".

وبدأ نيمار موسمه مع باريس ضد ستاد ريمس في 29 أغسطس وهي المباراة التي استهل فيها ميسي مشواره مع الفريق عندما شارك كبديل في الشوط الثاني.