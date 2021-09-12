مستوطن يدهس شابا فلسطينيا في القدس

أصيب شاب فلسطيني برضوض وكسور في جسمه، اليوم الأحد، جراء دهسه من قبل مستوطن، في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن الشاب ويدعى وليد سمير أبو الهوى (25 عاما) دهسه المستوطن وسط بلدة الطور، وسط حالة من التوتر والمواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي انتشرت في المنطقة عقب إصابة الشاب، واستجوبت المتواجدين.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان أصدرته في وقت سابق اليوم، إلى تنفيذ القرارات العربية والإسلامية والأممية لحماية المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي.

وذكرت الوزارة أن المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، يتعرضان لأبشع عملية أسرلة وتهويد وتغيير معالمهما وواقعهما التاريخي والقانوني القائمين وطمس هويتهما الحضارية الإسلامية والعربية الفلسطينية، ويتم استبدالها بمعالم وتغييرات تخدم مصالح إسرائيل الاستعمارية بغطاء وتوظيف فج للروايات التلمودية.