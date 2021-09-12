أخيرًا وبعد طول انتظار، انتهى اليوم الأحد، إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال بعد عقوبة بدأت 12 من شهر سبتمبر عام 2019، وامتدت لمدة عامين، والتي كانت وقعت من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

ووقع الاتحاد الدولي لرفع الأثقال عقوبة الإيقاف لمدة عامين على مصر بسبب أزمة المنشطات والتي حرمت أبنائنا من المشاركة في بطولة العالم بالإضافة للحرمان من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وجاء الإيقاف بسبب سلسلة من سبع حالات إيجابية لرباعين ناشئين في عام 2016، قبل أن تتفاقم الأمور بالكشف عن خمس حالات تنشط أخرى في دورة الألعاب الإفريقية الأخيرة التي استضافها المغرب الصيف الماضي.

ويتعرض كل اتحاد يواجه رباعوه ثلاثة اختبارات ايجابية أو أكثر في غضون عام واحد، للايقاف لمدة سنتين.

وبعد انتهاء فترة إيقاف رفع الأثقال، أصبح يحق لرباعو مصر المشاركة في بطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها في الفترة من 7 وحتى 17 ديسمبر المقبل بعاصمة أوزبكستان "طشقند".

الجدير بالذكر، أن رياضة رفع الأثقال هي صاحبة التاريخ الأقوى والأعرق داخل الرياضة المصرية فهي صاحبة 14 ميدالية أولمبية بواقع 5 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات.