قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن مؤشرات البورصة سجلت ارتفاعات قوية خلال جلسة الثلاثاء، إذ صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنحو 7%، فيما ارتفع المؤشر الرئيسي «EGX30» بنسبة تقارب 3.5%.

وأضافت، خلال مداخلة ببرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن تحركات السوق المصرية ترتبط بالاضطرابات والمخاوف المحيطة بالأسواق الناشئة والعالمية، مؤكدة أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر ما زالت مطمئنة.

وأوضحت أن خروج الأموال الساخنة سريعًا من الأسواق يُعد تحركًا معتادًا في أوقات الأزمات، نظرًا إلى طبيعتها التي تستهدف اقتناص الفرص وتحقيق عوائد سريعة، مشيرة إلى أن السوق المصرية شهدت تحركات مماثلة خلال الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية المرتبطة بحرب غزة.

وحذرت يعقوب من تأثير بعض المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في قرارات المستثمرين، لما تثيره من مخاوف قد تدفع الأفراد وصغار المستثمرين إلى البيع بدافع الذعر، معتبرة أن التحركات الراهنة في سعر الصرف مؤقتة وتأتي في إطار سياسة تتسم بالمرونة.

وأشارت إلى استمرار الأفراد في الشراء خلال جلسة الثلاثاء، بينما سجلت المؤسسات المصرية مبيعات طفيفة بعد مشتريات مؤسسية قوية في الجلسة السابقة، موضحة أن مشتريات الأفراد دعمت صعود البورصة ووصول مؤشراتها إلى مستويات تاريخية مقارنة بعام 2019.

وأكدت أن مرونة الاقتصاد أصبحت أكثر أهمية في مواجهة الأزمات العالمية، وأن الإصلاحات الهيكلية وتحسن الإيرادات الدولارية عززا قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التوترات الجيوسياسية، رغم استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

- ارتداد قوي بعد موجة هبوط حادة

وأنهت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 155 مليار جنيه ليصل إلى 3.886 تريليون جنيه، فيما بلغت قيمة التداولات 8.3 مليار جنيه. كما صعد مؤشر «EGX100» بنسبة 5.97%، وارتفعت أسعار أسهم 207 شركات، مقابل تراجع 8 شركات واستقرار 10 شركات. أموال الغد

وجاء الارتفاع بعد جلسة الأحد التي شهدت إيقاف التداول لمدة نصف ساعة للمرة الأولى منذ خمس سنوات، عقب هبوط مؤشر «EGX100» بنسبة 10% خلال التعاملات، قبل أن يغلق متراجعًا بنسبة 8.88%، فيما فقد «EGX70» نحو 11.07% وتراجع «EGX30» بنسبة 3.56%. المصري اليوم

وامتدت الضغوط إلى جلسة الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.66% وفقد رأس المال السوقي نحو 47 مليار جنيه، قبل أن تشهد جلسة الثلاثاء موجة شراء واسعة أعادت «EGX30» إلى مستوى 50104 نقاط.