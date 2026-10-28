برلمانية تطالب باستمرار منافذ «أهلًا رمضان» طوال العام لضبط الأسعار ودعم محدودي الدخل

قالت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، إنها طالبت باستمرار المنافذ والمعارض السلعية، وفي مقدمتها «أهلًا رمضان»، طوال العام لتوفير احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مناسبة، في ظل ارتفاع الأسعار.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج «من ماسبيرو» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر القناة الأولى، مساء الثلاثاء، أن أعضاء المجلس ناقشوا مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ملفات غلاء الأسعار وضبط الأسواق وحماية المستهلك من جشع بعض التجار.

وأكدت توافر السلع الغذائية، مشيرة إلى حاجة السوق لآليات رقابية أكثر فاعلية لضبط الأسعار وحماية المواطنين، مع تحمل الدولة والمواطن مسئولية مشتركة في مواجهة الممارسات التي تؤدي إلى زيادة الأسعار.

ودعت المواطنين إلى التركيز على شراء السلع الضرورية والابتعاد عن الشراء العاطفي والتخزين المفرط، لما يؤدي إليه ذلك من زيادة الطلب والضغط على الأسعار، مطالبة بتكثيف الرقابة في ظل التغير المستمر للأسعار من يوم إلى آخر.

وطالبت وزارة التموين بتوضيح آليات تطبيق منظومة «رادار الأسعار»، خاصة في القرى والنجوع، مع مراعاة محدودية خدمات الإنترنت في بعضها، والتأكد من تدريب الكوادر المسئولة عن تشغيل المنظومة.

وأشارت إلى إعلان وزير التموين رصد نحو مليوني مخالفة مرتبطة بالأسعار في الأسواق، لافتة إلى وجود تحديات تتعلق بأسعار أسطوانات البوتاجاز بالتزامن مع دخول فصل الشتاء.

وكان المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، قد أحال خلال الجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء، 3 طلبات مناقشة مقدمة من النواب بشأن سياسات الحكومة في الملفات الاقتصادية والرقابية والأمن الغذائي، وتعقيب وزير التموين عليها، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

واستعرض وزير التموين أمام المجلس خطة الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق، والتي ترتكز على تأمين الاحتياطي الاستراتيجي وزيادة السعات التخزينية ودعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد، إلى جانب زيادة المعروض وتكثيف الرقابة والحد من الممارسات الاحتكارية.