حفل موسيقي في كوبنهاجن يحضره خمسون ألف شخص مع تطعيم من يرغب

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يحضر عشرات الآلاف من محبى الموسيقى حفلا موسيقيا بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن: وما يبدو وكأنه ذكرى غامضة لعصور ما قبل كورونا أصبح الآن حقيقة لعشاق الموسيقى الدنماركيين.

وبعد رفع آخر قيود كورونا المتبقية في الدنمارك، دعت فرقة الروك "مايندس أوف 99" إلى حفل موسيقي يقام مساء اليوم السبت بالكامل في استاد باركين بكوبنهاجن.

ومن المتوقع أن يحضر 50 ألف معجب إلى هذا الحفل بالعاصمة.

ووفقا لمنظم الحفل ومعلومات صحيفة "جيلاندس-بوستن" الدنماركية فإن الفرقة هي أول فرقة تقدم عرضا موسيقيا داخل استاد رياضي منذ بداية الجائحة في اوروبا في ظل حضور كامل العدد.

وفي الساعات التي تسبق الحفل يمكن أن يحصل الجمهور على تطعيم مضاد لكورونا في مكان قريب من الاستاد.

ووفقا لما أعلنته وزارة الثقافة الدنماركية اليوم السبت سيتم أيضا إنشاء محطات تطعيم مؤقتة قبل الحفلات والأحداث الكبرى الأخرى خلال الفترة المقبلة.

وتهدف حملة التطعيم إلى الوصول إلى الشباب في المقام الأول.

كان ما بين 15 و 24 ألف شخص حضروا المباريات الأربعة للبطولة الأوروبية لكرة القدم التي أقيمت في كوبنهاجن خلال حزيران/يونيو الماضي.

وبعد أن خففت الدنمارك تدريجيا قيود كورونا منذ الربيع الماضي وخلال الصيف، سقطت القيود الأخيرة اليوم الجمعة أيضا.