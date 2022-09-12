مقتل وإصابة 9 عناصر من قوات الانتقالي الجنوبي بتفجير في أبين اليمنية

أفادت قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، بأن تفجيرا استهدف اليوم الاثنين، مركبات عسكرية تابعة لهم بمحافظة أبين جنوبي البلاد أسفر عن مقتل وإصابة تسعة من عناصرها.

وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، "إن عبوتين ناسفتين انفجرتا أثناء مرور المركبات العسكرية التابعة لقوات الحزام الأمني في مديرية مودية، أسفرت عن مقتل أربعة منهم وإصابة خمسة آخرين، فيما تضررت مركبتين عسكريتين".

وأضاف المصدر، أن من بين المصابين، قائد اللواء 103 مشاة، عبدالقادر الجعري.

كانت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعومة إمارتياً) قد اتفقت على إعادة الانتشار في محافظة أبين، وإطلاق عملية عسكرية وأمنية تستهدف عناصر تنظيم القاعدة في المحافظة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، فيما أشار المصدر إلى أنها تحمل بصمات تنظيم القاعدة.

والأسبوع الماضي استهدفت عناصر يعتقد انتمائها لتنظيم القاعدة، قوات الحزام الأمني، في مديرية أحور بمحافظة أبين، ما أسفر عن مقتل 22 جندياً وإصابة آخرين.

يشار إلى أن عناصر التنظيم تنتشر في عدة مناطق في أبين، وسبق أن شنت هجمات عدة وتفجيرات، استهدفت عناصر في الجيش والأمن وقوات الانتقالي، مخلفة العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم.