أستاذ أورام: المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام أنقذت المصريين

قال الدكتور لؤي قاسم أستاذ الأورام بطب القصر العيني، إن المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية للسيدات، ساعدت في الكشف الدوري واكتشاف المرض في مراحل مبكرة لدى الكثير من المصريين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أنه بسبب هذه المبادرات يتم الكشف عن كل سيدات مصر ليكون هناك سهولة في العلاج، مؤكدًا أنه يوجد توسع في اكتشاف الأورام لدى السيدات والرجال ويتم الكشف عنها بشكل مبكر، و تكون نسبة العلاج أعلى.



وأوضح أن أورام الثدي إذا اُكتشفت في مرحلة مبكرة لا تحتاج استئصال الثدي، وكذلك يتم تجنب العلاج الكيمائي مراعاة للحالة النفسية للسيدات، لأن هناك من يخشى من التشخيص لصعوبة العلاج.



وأكد أن الإجراءات والعلاج تُقدم مجانًا على نفقة الدولة، الأمر الذي زاد من إقبال المواطنين على المبادرات الخاصة بصحة المرأة، وكذلك الكشف عن الأورام، لأنها كلما كانت بالقرب من محل السكن أو عمل المواطن تكون أفضل للمريض وتهسل عملية الكشف، مشيرًا إلى أن مبادرة 100 يوم صحة، توفر الأطقم الطبية بجانب البيوت، من خلال وحدات متنقلة حتى يستطيع المواطن تلقي خدمته بسهولة.