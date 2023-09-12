الزمالك ينعي ضحايا إعصار «دانيال» في ليبيا

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تقدم نادي الزمالك بتعازيه لدولة ليبيا الشقيقة في ضحايا الإعصار المُدمر الذي ضرب شرق البلاد أمس الإثنين.

ونشر الزمالك عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا: "بأصدق مشاعر التضامن، نادي الزمالك يقدم خالص التعازي والمواساة لضحايا إعصار دانيال الذي ضرب شرق دولة ليبيا الشقيقة، سائلين المولى – عزل وجلّ – ان يمن على المصابين بالشفاء العاجل.. حفظ الله ليبيا وأهلها من كل مكروه.

وتسبب إعصار دانيال في وفاة المئات وفقدن الآلاف، بعدما ضرب الشرق الليبي في كارثة هي الأكب رمن نوعها تشهدها البلاد منذ سنوات.

وكانت ليبيا قد أعلنت الحداد 3 أيام، في أعقاب الإعصار المدمر.