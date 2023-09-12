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معلول أساسيا في تشكيل تونس لمواجهة مصر وديا

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 7:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 7:20 م

أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس، التشكيل الذي سيخوض مواجهة منتخب مصر مساء اليوم الثلاثاء، ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في أمم إفريقيا 2023.

ويستضيف المنتخب المصري نظيره التونسي على ملعب الدفاع الجوي، في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة الودية الدولية.

وجاء تشكيل المنتخب التونسي لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

الدفاع: علي معلول- علي عابدي- منتصر الطالبي- ياسين مرياح

خط الوسط: - إلياس سخيري- عيسى لعيدوني- وجدي كشريدة

الهجوم: إلياس العاشوري- يوسف لمساكني- محمد علي بن رمضان.


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