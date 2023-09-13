مؤرخون يحددون 1002 حالة اعتداء جنسي مرتبطة بالكنيسة السويسرية

حدد مؤرخون في سويسرا 1002 حالة اعتداء جنسي مرتبطة بالكنيسة الكاثوليكية منذ منتصف القرن العشرين، حسبما أوضح فريق بحثي بجامعة زيورخ اليوم الثلاثاء.

وتم حتى الآن تحديد هوية 510 جناة و 921 ضحية. وهذه أول مرة يتمكن فيها فريق بحث مستقل من فحص ملفات عن الاعتداء الجنسي من أرشيفات الكنيسة في سويسرا.

وقالت المؤرختان مونيكا دومان ومارييتا مير اللتان قادتا المشروع: "إن الحالات التي وقفنا عليها هي بلا شك مجرد عدد قليل. ونظرا لما نعلمه من البحث في الشكل المظلم للجريمة (الفرق بين العدد الفعلي للجرائم والجرائم المسجلة)، نفترض أنه لم يتم تسجيل سوى نسبة بسيطة من الحالات في المقام الأول".