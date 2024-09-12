 لتجنب الإرهاق.. تدريبات خفيفة للاعبي الزمالك في كينيا - بوابة الشروق
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لتجنب الإرهاق.. تدريبات خفيفة للاعبي الزمالك في كينيا

أمير نبيل
نشر في: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 3:53 م | آخر تحديث: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 3:53 م

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات خفيفة في بداية مران اليوم الخميس الذي أقيم في نيروبي، قبل خوض التدريبات الفنية استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص الجهاز الفني على النزول بالحمل البدني للاعبين، لتفادي الإرهاق والإصابات العضلية، بعد وصول البعثة إلى كينيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني الثالثة عصر يوم السبت المقبل ، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية


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