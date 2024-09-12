محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الحضرية في قنا ونقادة

تابع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اليوم الخميس، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التنمية الحضرية بالمحافظة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده؛ للوقوف على بعض التحديات والعمل على حلها، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وناقش "عبد الحليم"، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات كورنيش النيل بمدينتي قنا ونقادة، كأحد المشروعات الترفيهية التي سوف تسهم في تنشيط حركة السياحة والتجارة داخل المحافظة.

وقال محافظ قنا، إن تلك المشروعات تأتى تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، فضلًا عن دورها في تنشيط حركة السياحة النيلية.

وأضاف أن مشروع تطوير الجانب الشرقي من كورنيش مدينة قنا من المشروعات التي يمولها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال تطوير النماذج التنموية الحضرية والريفية، والتي يمكن تطبيقها في قرى ومدن أخرى على مستوى الجمهورية، كما يعمل البرنامج على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ومن ثم رصد فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر العديد من المناطق المقترح إقامة نموذج للتنمية الحضرية بها داخل محافظة قنا، ووقع الاختيار على منطقة كورنيش مدينة قنا كنموذج تنمية حضرية يمكن تعميمه على مستوى باقي محافظات الصعيد.