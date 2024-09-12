أمين مجلس التعاون الخليجي يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في مخيم النصيرات، مما أسفر عن مقتل عشرات من الأبرياء، بينهم 6 من موظفي «الأونروا» وإصابة العديد.

وقال في بيان، اليوم الخميس، إنه «يتوجب على المجتمع الدولي أن يأخذ موقفاً حازماً تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلية، لإيقاف الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها بشكل ممنهج تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء».

وشدد على أن «استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية لموظفي الإغاثة والأمم المتحدة هي جريمة جديدة، تضاف لجرائم الحرب العديدة والمتكررة التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، وذهب ضحيتها عشرات آلاف الأبرياء».

وأكد ما جاء في البيان الوزاري في دورته الـ161، الذي عُقد يوم الاثنين 9 سبتمبر2024، حول رفض مجلس التعاون لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية، وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل، والشعب الفلسطيني كافة.



