تحصنت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما في فناء مدرستها بمقاطعة ميندوزا بالأرجنتين بعد إطلاقها النار على زملائها.



ووفقا لصحيفة "TN" الأرجنتينية، قررت الفتاة الهجوم ردا على تنمر زملائها في الفصل بمدرسة مارسيلينو بلانكو في بلدية لاباز، بسبب فيديو لها.

وذكرت الصحيفة أن ضابطا اقترب منها وطلب منها إلقاء سلاحها، فردت الفتاة بإطلاق رصاصة أخرى.

وأجلت الشرطة الطلاب المتبقين الذين نقل بعضهم إلى المستشفى بسبب نوبات هلع وتجري عملية نقل الفتاة المراهقة بطائرة هليكوبتر لإنقاذها.

ووفقا لتقارير إعلامية أرجنتينية، فإن الطالبة هي ابنة ضابط شرطة يخدم في سان لويس، ويزعم أنها سرقت منه سلاحه.

ووثق مقطع فيديو الفتاة وهي تحمل سلاحا بيدها اليمني فيما ظهر شرطي يحاول منع وقوع كارثة.