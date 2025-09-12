الهيئات الرقابية الأمريكية تحقق في مخاطر روبوتات الدردشة الذكية

قالت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية يوم الخميس إنها بدأت تحقيقاً في سلامة روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للأطفال والمراهقين.

وطلبت الوكالة، المسؤولة أيضا عن حماية المستهلكين، من سبع شركات كيف تدير المخاطر المحتملة المرتبطة بالتكنولوجيا.

تم إرسال الطلبات إلى شركة أوبن إيه أي المطورة لتشات جي بي تي، وألفابت الشركة الأم لشركة جوجل، وشركة ميتا ومنصتها انستجرام، وشركة سناب، وشركة إكس إيه أي المملوكة لإيلون ماسك، ومطور روبوتات الدردشة كاركتر تكنولوجيز.

وتشعر لجنة التجارة الاتحادية بالقلق بشأن روبوتات الدردشة التي يمكن أن تعمل "كمرافقين"، وتتواصل بدور الصديق أو الموثوق به. وحذرت الوكالة من أن هذا يمكن أن يؤدي ببعض المستخدمين - خاصة الأطفال والمراهقين - إلى تكوين ارتباطات عاطفية بالروبوتات.

ويسعى التحقيق أيضا إلى الحصول على تفاصيل حول كيفية تحقيق الشركات الربح من تفاعلات الذكاء الاصطناعي وكيفية تطوير شخصيات روبوتات الدردشة الخاصة بها.