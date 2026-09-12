مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة ضيفه رايو فاليكانو، في العاشرة من مساء اليوم، السبت، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز «الليجا».

ويحتل نادي ريال مدريد، قبل مباراة اليوم، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط فقط عن برشلونة المتصدر بالعلامة الكاملة من 4 مباريات، فيما يحتل نادي رايو فاليكانو المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: دينزل دومفريس - إبراهيما كوناتي - أنطوني روديجير و ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيدريكو فالفيدري - برناردو سيلفا و جود بيلنجهام.

الهجوم: يان ديوماندي - كيليان مبابي و فينيسيوس جونيور.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: أندريه لونين – راؤول أسينسيو – دين هويسين – إدواردو كامافينجا – إندريك – ترينت ألكسندر أرنولد – أوريلين تشواميني – أردا جولر – مارك كوكوريا – كارلوس إيسبي – براهيم دياز و تياجو بيتارش.