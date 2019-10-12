السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا توجه للإدارة الأمريكية اتهامات خطيرة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، فضيحة أوكرانيا على موقع تويتر بأنها نوع من "ملاحقة أحادية الجانب للخصوم السياسيين" يجري الآن في الولايات المتحدة.

كانت السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا، ماري يوفانوفيتش، ألقت أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي) وفي إطار التحقيقات عن احتمالات توجيه الاتهام بالتقصير إلى الرئيس دونالد ترامب، باتهامات خطيرة على الإدارة الأمريكية.

وقالت السفيرة السابقة أمام الكونجرس الأمريكي إنها عزلت من منصبها كسفيرة في مايو الماضي على خلفية "ادعاءات غير مبررة وخاطئة صدرت عن أشخاص تحوم حول دوافعهم شبهات".

ويجري الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي تحقيقات يمكن أن تؤدي إلى اتهام ترامب بالتقصير تمهيدا لعزله .

كانت يوفانوفيتش خضعت لاستجواب غير معلن داخل الكونجرس، وكانت قد نشرت بيانها المبدئي على شبكة الإنترنت وتداولته وسائل إعلام أمريكية.

ويتهم الديمقراطيون ترامب بإساءة استغلال منصبه من أجل تحريك الحكومة الأوكرانية للتدخل لصالحه في معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة .

وكان ترامب حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في شهر يوليو الماضي خلال مكالمة هاتفية بتحريك تحقيقات يمكن أن تضر بمنافس ترامب الديمقراطي ، جو بايدن، وهو أوفر الديمقراطيين حظا حتى الآن في التقدم كمنافس له في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020 .

ويعتزم ترامب الترشح ثانية للمنصب، ويمتنع البيت الأبيض عن أي نوع من التعاون مع التحقيقات التي يجريها الديمقراطيون.

وكانت الإدارة الأمريكية عزلت يوفانوفيتش في العشرين من مايو الماضي قبل انتهاء مدة خدمتها، وقالت تقارير إعلامية إنها عارضت مساعي المحامي الخاص لترامب رودي جولياني لدفع أوكرانيا نحو تقديم معلومات عن بايدن.

كانت يوفانوفيتش بدأت عملها كسفيرة للولايات المتحدة في كييف في الثاني والعشرين من أغسطس 2016.

وعلق ترامب اليوم السبت على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" تقول فيه الصحيفة إن الادعاء العام يحقق مع جولياني على خلفية فضيحة أوكرانيا واستدعاء يوفانوفيتش للكونجرس، حيث قال ترامب على موقع تويتر: "الآن تتعقبون "الفتى" الأسطوري وأعظم رئيس لمدينة في تاريخ نيويورك، رودي جولياني"، مضيفا "إنه أمر مشين".

وذكر ترامب أن جولياني قد يعطي الانطباع أحيانا بأنه فظ شيئا ما، ولكنه "شخص عظيم ومحام رائع".

ولم يتم تأكيد القيام بهذه التحقيقات، من أي جهة رسمية حتى الآن.