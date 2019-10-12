مظاهرات في كل من فيينا وزيورخ ضد التدخل التركي شمالي سوريا

شهدت النمسا وسويسرا اليوم السبت مظاهرات حضرها الآلاف للاحتجاج على التدخل التركي في سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السويسرية إن المتظاهرين حملوا لافتات جاء بها "لا للحرب في شمال وشرق سوريا" وساروا بها عبر شوارع مدينة زيورخ السويسرية.

وأضافت الوكالة أن المحتجين لفتوا الانتباه بجوقة الصفارات التي أطلقوها وبالموسيقى الكردية التي كانوا يشغلونها، مطالبين "بوقف الإرهاب".

كذلك شهدت مدينة بيلينزونا مسيرة للمحتجين، وكانت مظاهرة نظمت في مدينة برن أمس الجمعة، حيث رددوا هتاف: "أيها الجيش التركي، اخرج من كردستان".

وقال منظمو مظاهرة فيينا إن المظاهرة التي تمت اليوم السبت زاد عدد المشاركين فيها عن عدد المتظاهرين أمس الجمعة وأول أمس الخميس احتجاجًا على الهجوم العسكري التركي، وكان قد شارك فيهما أكثر من 3000 شخص، حسب المنظمين.

وقال النائب الأوروبي السابق ميشيل رايمون (من حزب الخضر) لوكالة الأنباء النمساوية (أ.ب.أ) : "إن الأكراد ساعدونا في مكافحتنا ضد تنظيم الدولة الإسلامية واحتفينا بهم كأبطال، والآن لا نتركهم وحدهم، انتهاء المظاهرة، فهذا قصر نظر كبير".

ويستهدف الهجوم التركي الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي ميليشيا حزب العمال الكردستاني الذي يسيطر على المنطقة الحدودية من الجانب السوري.

وتمكنت القوات التركية في اليوم الرابع من بدء الهجوم، وهو اليوم السبت، من اقتحام المنطقة الاستراتيجية المهمة على بلدة رأس العين الحدودية.