كيبا: تنافسي مع دي خيا مفيد لـ«إسبانيا»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يرى كيبا أريزابالاجا حارس مرمى منتخب إسبانيا، أن منافسته مع دافيد دي خيا مفيدة للاروخا.

إسبانيا تسعى لحسم تأهلها إلى نهائيات يورو 2020، عندما تواجه النرويج مساء السبت في التصفيات الأوروبية المؤهلة.

وصرّح حارس مرمى تشيلسي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "هدفي هو المشاركة مثل أي شخص آخر. أتمتع بالثقة وأريد اللعب. لو دفع بي المدرب فسأحاول المساعدة على حصد النقاط الثلاث".

وأضاف: "عندما يكون هناك تنافس بين لاعبين من مستوى عالٍ، فهذا مفيد للفريق، والقرار يعود للمدرب في النهاية".

وواصل: "ألعب أكثر في هذه التصفيات وهذا يعطيني الثقة، لكن القرار في النهاية لـ روبيرت مورينو".

وشدد كيبا على أهمية تقنية الفيديو التي لا تُطبَق في تصفيات اليورو: "أعتقد أن تقنية الفيديو يجب أن تُطبَق في تصفيات اليورو. أمام رومانيا طُرد دييجو يورينتي ورأينا ماذا كانت تقنية الفيديو ستفعل لو كانت مُطبَقة يومها".

وأتم: "الدوري الإنجليزي جعلني أنضج كحارس مرمى وكشخص، إنها مباريات تتميز بالطابع البدني، وأواجه لاعبين أصحاب جودة عالية".

إسبانيا تتصدر المجموعة السادسة في تصفيات يورو 2020 برصيد 18 نقطة بعد أن حققت الانتصار في كل مبارياتها الست.

وتحل إسبانيا ضيفة على النرويج، قبل أن ترتحل لمواجهة السويد يوم الثلاثاء، جولة دولية قد تشهد التأهل الرسمي لبطل أوروبا 3 مرات.