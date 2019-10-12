اتفاق للبريكست يلوح في الأفق مع بدء المفاوضين يوما ثالثا من المفاوضات المكثفة

أشارت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى قرب التوصل لاتفاق الخروج من التكتل "بريكست" مع استعداد المفاوضين للدخول يومهم الثالث من المفاوضات المكثفة ببروكسل.

وذكرت يوم الجمعة، وكالة أنباء بلومبرج أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قالوا إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أشار إلى استعداده لتقديم تنازلات كافية من أجل السماح بالبدء في إجراء مباحثات تفصيلية.

وستعمل فرق من كلا الجانبين مطلع الأسبوع لاستكشاف ما إذا كانوا يستطيعون التوصل إلى أساس لاتفاق قبيل قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقرر انطلاقها يوم الخميس المقبل.

وسجل الجنيه الاسترليني أعلى مكاسب له خلال يومين منذ عشر سنوات، بينما قفزت أسهم القطاع المصرفي البريطانية، لكن كلا الجانبين عبرا عن حذرهما من أنه لا يزال يتعين بذل المزيد من العمل إذا كانت بريطانيا تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي كما يقول جونسون في الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري.