رئيس وزراء فلسطين يحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة معتقل مضرب عن الطعام منذ 78 يوما

حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام في سجونها منذ 78 يوما في ظل قرار قضائي برفض الإفراج عنه.

وقال اشتية، في مستهل جلسة مجلس الوزراء في مدينة رام الله: "نحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن صحة الأسير الأخرس، ونطالب بالإفراج الفوري عنه".

ودعا اشتية المجتمع الدولي إلى "التحرك والضغط على دولة الاحتلال لوقف الإجراء العقابي وغير القانوني المتمثل بالاعتقال الإداري الذي يعاني منه نحو 350 إلى جانب الأسير الأخرس".

واعتقلت إسرائيل الأخرس، 49 عاما، من منزله في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين نهاية يوليو الماضي ونقلته إلى مركز معتقل "حوارة" وفيه شرع في إضرابه المفتوح عن الطعام، حيث حولته السلطات الإسرائيلية إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور.

وهددت فصائل فلسطينية في غزة بالرد على إسرائيل حال تعرض الأخرس لأي مكروه جراء إضرابه عن الطعام ورفض الإفراج عنه.