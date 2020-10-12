المستشار الإعلامي لرئيس النواب الليبي: النقاش مستمر حول الوضع الدستوري

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، إن اجتماعات المسار الدستوري الليبي بالقاهرة لازالت مستمرة، لافتًا إلى أن النقاشات بدأت حول الأوضاع من حيث مسودة الدستور، التي تم إقرارها من لجنة صياغة الدستور، والإعلان الدستوري وتعديلاته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «العربية»، اليوم الاثنين، أن النقاش مستمر حول الوضع الدستوري في ليبيا، متابعًا: «إما نتجه للاستفتاء على الدستور أو التعديل في الإعلان الدستوري أو إبقائه على ما هو عليه».

وأشار إلى أن الجميع يتجهون لحل الأزمة الليبية عبر المسارات المختلفة، مؤكدًا أنه سيتم الاتفاق على أوضاع دستورية؛ من أجل الدخول في مرحلة جديدة.

وتابع المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، أن الأطراف الإقليمية والدولية تلعب دورًا لا بأس به في استقرار الليبيين، متابعًا: «بعض الأطراف لا قيمة لصوتها أمام دول كبرى كأمريكا وفرنسا وبريطانيا».

وانطلق المسار الدستوري الليبي فى أحد فنادق القاهرة، أمس الأحد، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا؛ لإجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسائل الدستورية بين 11 و 13 أكتوبر باستضافة الحكومة المصرية.