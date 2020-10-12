يعتزم متظاهرون تايلانديون يطالبون بإصلاح النظام الملكي، تطويق مكتب رئيس الوزراء بعد غد الأربعاء، وتحدِ الملك ماها فاجيرالونجكورن، علانية، بحسب ما ذكره أحد القادة الرئيسيين للمظاهرات.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، بأن تجمع المتظاهرين سوف يبدأ في منطقة تقع بالقرب من "القصر الكبير" _المقر الرسمي لملك تايلاند_ وسيختتم بمسيرة ستصل إلى مقر الحكومة، إذ يوجد المكتب الرئيسي لرئيس الوزراء برايوت تشان أوشا، وذلك بحسب ما ذكره باريت تشيواراك، وهو أحد المنظمين الذي كتب طلبا من 10 نقاط، يدعو إلى إصلاح النظام الملكي.

وقال تشيواراك، إن المحتجين يخططون للتخييم حول المجمع حتى مطلع الأسبوع.

وكان متظاهرون مناهضون للحكومة دعوا في سبتمبر الماضي إلى تنظيم إضراب عام هذا الشهر، حيث تتحدى حركتهم محظورات مستمرة منذ فترة طويلة، من بينها التشكيك في السلطات الملكية.

ونظم المتظاهرون، في 19 من سبتمبر أكبر مظاهرة لهم منذ الانقلاب العسكري عام 2014.

وسلم منظمو مسيرات أمس قائمة من المطالب إلى أحد ممثلي المجلس الاستشاري للملك، ووضعوا لوحة على الأرض مكتوب عليها: "البلاد تخص الشعب وليس الملكية".

وشارك نحو 50 ألف شخص في التجمع في ميدان يتم استخدامه بشكل تقليدي للمراسم الملكية بجوار القصر الكبير، طبقا لما ذكرته الجبهة المتحدة للتظاهر بجامعة تاماسات وهي مجموعة يقودها طلاب، تنظم الحدث.