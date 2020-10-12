روسيا تدعو إلى العودة لوقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ

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دعت روسيا اليوم الاثنين، أرمينيا وأذربيجان، إلى الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه في نزاعهما بشأن منطقة ناجورنو كاراباخ بعدما تحدث الجانبان عن وقوع انتهاكات مطلع الأسبوع.

وقال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف اليوم الاثنين بعد اجتماع مع نظيره الأرميني زوراب مناتساكانيان: "نأمل أن ينفذ الجانبان بصرامة القرارات"، حسبما ذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية.

كانت الدولتان اتفقتا على وقف لإطلاق النار بوساطة روسية ودخل حيز التنفيذ يوم السبت رغم أن الجانبين تبادلا الاتهامات بانتهاك الاتفاق مطلع الأسبوع.

وقال مناتساكانيان بعد الاجتماع مع لافروف: "إذا ما اختارت أذربيجان مسار استخدام العنف كوسيلة فلن يكون هناك حل سلمي".

وأوضح لافروف أن وقف إطلاق النار "لا يعني أن كل المشاكل سوف تحل بسرعة وفي آن واحد"، مضيفا أنها عملية متكاملة.

وقال لافروف إن المفاوضات السياسية يجب ألا تؤجل أكثر، مضيفا إن تركيا تدعم هذا القرار.

ومن ناحية أخرى قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لشبكة "خبر جلوبال " التركية إنه حتى يصمد وقف إطلاق النار يجب على أرمينيا الإقرار بأنه لن يمكنها العودة إلى الأراضي المحتلة.

وفي حين أن تركيا تدعم أذربيجان في الصراع حول ناجورنو كاراباخ، ترتبط روسيا بعلاقات أقوى مع أرمينيا، رغم أنها تربطها علاقات مع الدولتين السوفيتيتين سابقا.

ولقى المئات من الأشخاص حتفهم منذ اندلاع القتال بين القوات الأذربيجانية والأرمينية بشأن المنطقة المتنازع عليها نهاية سبتمبر.

ورغم اندلاع العنف بشكل متكرر في السنوات الأخيرة، فإن أحدث مواجهة كانت هي الأشرس منذ 1994.