انتشال عشر جثث والبحث عن 12 مفقودا في سواحل صفاقس التونسية

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قال مصدر قضائي اليوم الأحد، إن وحدات الحرس البحري انتشلت 10 جثث لمهاجرين غير شرعيين فيما يجري البحث عن 12 شخصا مفقودا اثر غرق مركب كان يقلهم قبالة سواحل جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس.

وأفاد المتحدث باسم محاكم صفاقس مراد التركي لوكالة الأنباء الالمانية (د. ب. أ) بأن المركب كان يقل 29 مهاجرا نجا منهم 7 مهاجرين.

وأضاف التركي أن المعطيات الأولى تفيد بأن المهاجرين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وتحقق النيابة العامة في حادثة الغرق.

وشهدت سواحل قرقنة في يونيو الماضي غرق مركب مهاجرين تسبب في وفاة قرابة 60 مهاجرا.

وكشفت وزارة الداخلية اليوم عن احباط أكثر من 30 عملية هجرة غير شرعية وإلقاء القبض على 262 مهاجرا.

ونشطت الهجرة غير الشرعية بشكل مكثف العام الجاري عقب فترة الغلق الأولى التي رافقت انتشار وباء كورونا في الربع الأول من العام الجاري وبلغت ذروتها خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

وأفاد عضو في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعنى بالهجرة لـ(د ب أ)، بأن أكثر من 10 آلاف شخص كانوا وصلوا إلى السواحل الايطالية في عمليات الهجرة غير الشرعية منذ بداية 2020.