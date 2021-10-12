فرق التفاوض تواصل محادثاتها الاستطلاعية حول ائتلاف «إشارة المرور» في ألمانيا

واصلت فرق التفاوض من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا محادثاتها الاستطلاعية، اليوم الثلاثاء، حول تشكيل حكومة ائتلافية مشتركة، والتي تُعرف باسم ائتلاف "إشارة المرور".

ووصل مفاوضو الأحزاب الثلاثة، صباح اليوم، إلى مركز المؤتمرات في برلين، ومن المحتمل أن يدلوا بتصريحات حول سير المحادثات بحلول ظهر اليوم، إلا أنه ليس من المتوقع الإعلان عن موقف حاسم تجاه الدخول في مفاوضات رسمية لتأسيس الائتلاف، ومن المخطط عقد اجتماع آخر بين المفاوضين يوم الجمعة المقبل.

واجتاز السياسيون، الذين وافقوا على الحفاظ على سرية وضع المحادثات، الصحفيين المنتظرين أمام مركز المؤتمرات، دون أن ينبسوا ببنت شفة.

وخلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين، يعتزم الأمناء العموم للأحزاب الثلاثة مواصلة العمل في مجموعات صغيرة، بينما يتوجه مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار، أولاف شولتس، إلى واشنطن بصفته وزير مالية ألمانيا للقاء وزراء مالية مجموعة العشرين.

وتهدف الأحزاب الثلاثة من المحادثات الاستطلاعية إلى التوصل لتقييم مبدئي بحلول نهاية الأسبوع وتقرير ما إذا كانت ستدخل في مفاوضات ثلاثية حول تشكيل الائتلاف.

وبالتوازي مع مفاوضات "إشارات المرور"، أبقى حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر على إمكانية تشكيل ما يعرف باسم "ائتلاف جامايكا" مع التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل.

وحصل الاشتراكيون على المركز الأول في الانتخابات العامة التي جرت نهاية الشهر الماضي، بينما حل التحالف المسيحي في المركز الثاني، والخضر في الثالث، والأحرار في الرابع.