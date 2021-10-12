ملكة بريطانيا تستخدم عكازا خلال قداس بكنيسة ويستمنستر

استخدمت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عكازا خلال حضورها قداسا في كنيسة ويستمنستر بمناسبة الذكرى المئوية لإنشاء الفيلق البريطاني الملكي.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، تلقت الملكة 95 عاما العكاز بعد نزولها من سيارتها الليموزين الرسمية، وبدا أنها تتحرك بحرية بينما كانت تسير نحو مقعدها لبدء القداس.

واستخدمت الملكة العكاز مرة أخرى لدى مغادرتها الكنيسة. ويُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الملكة أداة مساعدة على المشي في فعالية عامة كبرى.

ولم تدخل الملكة، راعية الفيلق البريطاني الملكي، من الباب الغربي التقليدي الكبير، بل عبر مدخل يتيح طريقا أقصر إلى مقعدها.

ويفسر التغيران على أنهما يهدفان إلى راحة الملكة. وامتنع قصر باكنجهام عن التعليق على ذلك.