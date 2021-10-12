محافظ بورسعيد يطالب بسرعة تطبيق المنظومة الرقمية لحصر أصول وممتلكات الدولة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا لاستعراض مستجدات أعمال تنفيذ مشروع التحول الرقمي لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ببورسعيد.



جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء وفد وزارة الاتصالات وإدارات التحول الرقمي وحماية أملاك الدولة، والإدارة المالية، والتخطيط العمراني والشؤون القانونية، وشبكات معلومات المرافق.



واستعرض المحافظ، آخر معدلات التنفيذ، من خلال شرح مسئولي إدارة أصول وأملاك الدولة وأعضاء وزارة الاتصالات، بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة، حيث تم إدخال حوالي 17 ألف ملف حتى الآن للمنظومة.



ووجه المحافظ، بتكثيف معدلات العمل خلال الفترة الحالية وسرعة انهاء العمل والتنسيق بين الثلاث وزارات المشاركة في المنظومة، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماع بنهاية الشهر الحالي لاستعراض آخر معدلات العمل في المشروع.



وأشاد المحافظ بجهود الجهات المشاركة في مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة، والذي يعد المشروع الأضخم الذي تشهده المحافظة، بعد أن تم تطبيق التحول الرقمي، موضحًا أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية، حيث تأتي أهمية المشروع من كونه قائم على توثيق أملاك الدولة طبقا للنظام الرقمي الحديث بالدولة.