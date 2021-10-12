«القومي للمرأة» يواصل تنفيذ المرحلة الثانية من حملة «المرأة صانعة السلام» لليوم الثاني

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، اليوم الاثنين، تنفيذ المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب "المرأة المصرية صانعة السلام"، لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحت إحسان داود غالي مقررة فرع المجلس بشمال سيناء -في بيان- أنه استمرارا لجهود المجلس القومي للمرأة في نشر التوعية للسيدات والفتيات لنشر السلام، وتزامنا مع ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تم اليوم بدء فعاليات اليوم الثاني للمرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب بتنفيذ يوم تفاعلي في قرية الروضة بمركز بئر العبد.

وأضافت أنه تم نقل رسائل الحملة والتي تتضمن تكريس ثقافة الأمن والسلم في المجتمع وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى بالتركيز على القرى ذات الأولوية في مبادرة "حياة كريمة"، من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية.

ومن جهة أخرى، تم على هامش اللقاء تقديم الأنشطة والعروض الفنية المستوحاة من التراث السيناوي والترفيه عن الأطفال وأهالي القرية.

يذكر أنه تم بدء المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب "المرأة المصرية صانعة السلام" أمس الأحد، وتستمر حتى غد الثلاثاء، كما سبق تنفيذ المرحلة الأولى من الحملة خلال الفترة من 27 حتى 29 سبتمبر الماضي.