تسلم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة ديلفورد الأمريكية الخاصة «LLC» أمس الثلاثاء، مرجعًا السبب إلى خبراته الإدارية في مجال كرة القدم.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الأهلي، بعض الصور من تسلم عبدالحفيظ شهادة الدكتوراه الفخرية باللغتين العربية والإنجليزية، من وفد جامعة ديلفورد.

واحتفت جماهير النادي الأهلي بـ عبد الحفيظ، بعد حصوله على شهادة الدكتوراه الفخرية، ولكن على الجانب الآخر، بدأت بعض الجماهير المنتمية لنادي الزمالك في التشكيك في صحة تلك الشهادة، ولكن بعيدًا عن الصراعات الجماهيرية قمنا بالبحث حول «جامعة ديلفورد الأمريكية» لنعرف من تكون هي؟

وعندما بحثنا عن الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بـ تلك الجامعة، فلم نجد سوى موقع إلكتروني موجه للعرب فقط، ولا توجد أي نسخة منه باللغة الإنجليزية برغم كونها جامعة أمريكية في الأصل، بالإضافة إلى حداثة تأسيس تلك الجامعة حيث إنها تأسست في عام 2021.

وذكرت الجامعة في الوصف الخاص بها عبر موقعها الإلكتروني، أنها تأسست بموجب ترخيص من الحكومة الأميريكية والحكومة الكندية عام 2021، مشيرة إلى كونها واحدة من الجامعات الرائدة من خلال تقديمها لعدد من البرامج النوعية على مستوى العالم.

وقمنا بالبحث في سجلات الجامعات الإمريكية للتأكد من وجود جامعة ديلفورد، ولكن لم يتم العثور على أي جامعة في الولايات المتحدة أو كندا تحمل هذا الاسم على الإطلاق.

كما زعمت جامعة ديلفورد عبر موقعها الإلكتروني، أنها معتمدة من جامعة صفانة، وبعد الاطلاع على كل المعلومات المتوفرة حول تلك الجامعة، تأكدنا بأن مقرها في العاصمة الصومالية مقديشو ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الصومال، ولكنها لا تمت بأي صلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا.

وفي الأشهر القليلة الماضية، منحت جامعة ديلفورد المئات من الأشخاص المجهولين شهادات الدكتوراه الفخرية، ولكن لم تعلن أي شخصية مشهورة حتى وقتنا الحالي، حصولها على شهادة الدكتوراه من تلك الجامعة سوى سيد عبد الحفيظ.