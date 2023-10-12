أوكرانيا: سويسرا ستقدم لنا 100 مليون يورو لإزالة الألغام على مدار 4 سنوات

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قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، إن الحكومة السويسرية ستقدم لأوكرانيا أكثر من 100 مليون يورو لإزالة الألغام على مدار 4 سنوات، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة.

والتقت سفيريدينكو وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس في زغرب، خلال مؤتمر دولي للمانحين بشأن إزالة الألغام لأغراض إنسانية

ومن المقرر أن تستخدم أوكرانيا الأموال في إزالة الألغام من البنية التحتية الحيوية، مثل خطوط أنابيب الغاز وشبكة الكهرباء والمناطق السكنية والأراضي الزراعية والغابات.

ووفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، سيعقد المؤتمر الدولي الثاني للمانحين بشأن إزالة الألغام في سويسرا.